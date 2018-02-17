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Спорт
17.02.2018 19:38
Текст: Илья Зубко (Каннын)

Олег Знарок: Говорили ребятам не поддаваться на провокации

Российская сборная выиграла у США 4:0 и напрямую вышла в четвертьфинал олимпийского хоккейного турнира, заняв первое место в группе. Но даже этот результат не повлиял на степень разговорчивости ее главного тренера Олега Знарка. Отвечая на вопросы журналистов, Олег Валерьевич был традиционно лаконичен.

Насколько важно было выиграть у американцев и напрямую пройти в четвертьфинал, избежав еще одного матча плей-офф?

Олег Знарок: Важно. Мы готовились ко всем ситуациям. Но хорошо, что выиграли.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Россия - США. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2018

Пауза не слишком длинная между матчами получится?

Олег Знарок: Мы заранее предполагали это, поэтому у нас все по плану.

За счет чего сегодня удалось победить?

Олег Знарок: За счет игры, за счет тактики.

В чем вы были лучше?

Олег Знарок: Во всем.

Были моменты по ходу матча, когда опасались за то, что игра из-под контроля выйдет?

Олег Знарок: Да, были какие-то моменты. Старались успокоить ребят.

Когда драки вспыхивали на площадке, как настраивала ребят? Чтобы давали сдачи?

Олег Знарок: Нет-нет. Чтобы не поддавались на провокации.

На Дацюка в одной из первых смен сразу двое американцев налетели…

Олег Знарок: Значит, задание было такое. Там и на Ковальчука в конце. Я видел со стороны, что было задание.

Фото: REUTERS/Brian Snyder
Илья Ковальчук: Важно было напрямую выйти в четвертьфинал

Именно лидеров задевать и провоцировать?

Олег Знарок: Да.

После двух удачных матчей сборной есть шанс, что Шипачев вернется из запаса в состав?

Олег Знарок: У всех есть шансы. Турнир длинный.

Новые звенья заиграли идеально. Разделяете это мнение?

Олег Знарок: Еще не идеально.

Мозякина собираетесь оставить в звене Прохоркина?

Олег Знарок: Я не знаю, что будет завтра, послезавтра. Только игра закончилась. Мы посидим, порешаем. И вы будете в курсе.