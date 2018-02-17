Олег Знарок: Говорили ребятам не поддаваться на провокации

Насколько важно было выиграть у американцев и напрямую пройти в четвертьфинал, избежав еще одного матча плей-офф?
Олег Знарок: Важно. Мы готовились ко всем ситуациям. Но хорошо, что выиграли.
Пауза не слишком длинная между матчами получится?
Олег Знарок: Мы заранее предполагали это, поэтому у нас все по плану.
За счет чего сегодня удалось победить?
Олег Знарок: За счет игры, за счет тактики.
В чем вы были лучше?
Олег Знарок: Во всем.
Были моменты по ходу матча, когда опасались за то, что игра из-под контроля выйдет?
Олег Знарок: Да, были какие-то моменты. Старались успокоить ребят.
Когда драки вспыхивали на площадке, как настраивала ребят? Чтобы давали сдачи?
Олег Знарок: Нет-нет. Чтобы не поддавались на провокации.
На Дацюка в одной из первых смен сразу двое американцев налетели…
Олег Знарок: Значит, задание было такое. Там и на Ковальчука в конце. Я видел со стороны, что было задание.
Именно лидеров задевать и провоцировать?
Олег Знарок: Да.
После двух удачных матчей сборной есть шанс, что Шипачев вернется из запаса в состав?
Олег Знарок: У всех есть шансы. Турнир длинный.
Новые звенья заиграли идеально. Разделяете это мнение?
Олег Знарок: Еще не идеально.
Мозякина собираетесь оставить в звене Прохоркина?
Олег Знарок: Я не знаю, что будет завтра, послезавтра. Только игра закончилась. Мы посидим, порешаем. И вы будете в курсе.