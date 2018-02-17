По факту смерти девочки в детском саду возбуждено новое уголовное дело

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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По факту смерти девочки в детском саду возбуждено новое дело

Текст: Михаил Фалалеев
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных по факту смерти 3-летнего ребенка в детском саду в Новой Москве.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что "следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено еще одно уголовное дело - по ст. 293 УК РФ "Халатность". Ранее было возбуждено дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)". 

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Напомним, утром 16 февраля воспитательница и нянечка детского сада, расположенного на территории Новой Москвы, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие ребенка. Воспитатели, вернувшись на место прогулки, обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии 3-летнюю девочку. Прибывшие по срочному вызову врачи "скорой помощи" констатировали смерть ребенка.

Следователи уже проверили соблюдение работниками учреждения мер по обеспечению безопасности детей на территории садика, в том числе во время детских прогулок с малышами. Именно по результатам проверки соблюдения сотрудниками, работающими с малолетними детьми, своих обязанностей и соответствия их профессиональной квалификации и было принято решение о возбуждении нового уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность).

Светлана Петренко сообщила, что Александр Бастрыкин поручил в оперативном режиме докладывать ему о ходе расследования. Председатель СКР считает, что "необходимо тщательным образом проверить информацию о том, что ребенок долгое время находился на улице без присмотра взрослых, установить все причины случившейся трагедии и привлечь к ответственности виновных лиц, проявивших равнодушие и непрофессионализм. Это вопиющий факт безразличия, бесчеловечности, беспечности, которые привели к трагедии - гибели ребенка".

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