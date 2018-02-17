Представитель Киева объяснил атаку на Россотрудничество русофобией

Нападение неонацистов на здание Российского центра науки и культуры в Киеве объясняется политикой украинских властей, которые одобряют русофобию, насилие и запугивание. Такое мнение высказал представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

"Нападение национал-радикалов на здание Россотрудничества во время репетиции детской театральной студии - очередная демонстрация того, что монополия на насилие в Украине принадлежит фашиствующим парамилитарным группировкам. В "демократической", "правовой", "европейской" Украине подобные акции, как и абсолютная безнаказанность их заказчиков и исполнителей, стали нормой", - цитирует заявление Медведчука РИА Новости.

По его мнению, эта акция приведет лишь к усложнению и срыву гуманитарных переговоров.

"Разжигание вражды и ненависти - главная цель националистов и "партии войны", - сказал Медведчук и добавил, что в процветающей Украине эти силы неизбежно потеряют какое-либо влияние.

Напомним, в субботу, 17 февраля, около трех десятков радикалов ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром.

Добавим, что это не первое нападение экстремистов на Россотрудничество. В частности, в июле 2017 года они блокировали проведение культурного мероприятия, а в августе они забросали здание дымовыми шашками.