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Спорт
17.02.2018 19:42
Текст: Олег Кирьянов (Каннын)

Президент Южной Кореи пообещал "незабываемую Олимпиаду мира"

В субботу, 17 февраля, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин совершил неожиданный визит в главный пресс-центр зимней Олимпиады, который расположен в горнолыжном курорте Альпенсия в Пхенчхане.

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images
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В ходе встречи с местными и иностранными журналистами Мун уделил особое внимание вопросу межкорейских отношений. "Одной из самых главных целей этой Олимпиады было превращение ее в Олимпиаду мира… Участие Северной Кореи в нашей Олимпиаде внесло вклад в ослабление напряженности и способствует безопасному проведению Олимпийских игр", - заявил Мун Чжэ Ин, подчеркнув, что весь мир "был тронут", когда увидел, что на церемонии открытия Игр команды Юга и Севера Кореи прошли вместе под одним флагом.

Мун Чжэ Ин также пообещал, что нынешняя Олимпиада станет в итоге такой, что все сотрудники СМИ смогут гордиться тем, что работали на ней. "Я сделаю эту Олимпиаду такой, что потом, по прошествии времени вы сможете с гордостью сказать: "Я был на той Олимпиаде, я на ней работал, освещая те состязания", - заявил Мун Чжэ Ин.

В то же время он признал, что пока еще слишком рано говорить о возможности проведения очередного межкорейского саммита. Напомним, что приглашение посетить Пхеньян от имени лидера КНДР передала младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая присутствовала на открытии Олимпиады в Пхенчхане 9 февраля.

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