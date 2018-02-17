Поезда "Москва" доработают с учетом мнений пассажиров и машинистов

Поезда "Москва" будут дорабатывать с учетом мнения пассажиров и машинистов. Ряд изменений уже внесен в комплектацию состава с момента запуска на Таганско-Краснопресненской линии. Об этом на приемке нового поезда в метродепо "Выхино" заявил журналистам заммэра по транспорту Максим Ликсутов.

Напомним, поезда "Москва" запустили на самой загруженной в метро Таганско-Краснопресненской линии в апреле 2017 года. Сейчас на ветке эксплуатируются уже 36 составов. За десять месяцев работы внесены несколько изменений в комплектацию поезда. Так, например, усовершенствован алгоритм закрытия дверей, в том числе механизма противозажатия. Как писала "РГ", раньше двери были настроены таким образом, что при трехкратных попытках закрытия дверей, если в их зоне оказывался пассажир, поезд блокировался и его приходилось перезагружать. Сейчас жалобы на двери практически прекратились.

Фото: РГ

Кроме того, убраны вертикальные поручни с центральных площадок. Доработана система информирования машинистов, по-другому настроена система климат-контроля, в вагонах увеличено количество USB-зарядок.

Максим Ликсутов также отметил, что любой поступающий в метрополитен поезд проходит 300-километровую обкатку, в результате которой обнаруживаются все отклонения от нормативов.