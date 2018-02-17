Полностью поезда на фиолетовой ветке метро обновят к 2020 году

Полностью подвижной состав на Таганско-Краснопресненской линии, самой загруженной в столичном метро, обновят к 2020 году, заявил на приемке нового поезда "Москва" заммэра по транспорту Максим Ликсутов.

Всего будет поставлено 114 поездов. Это позволит разгрузить линию как минимум на 15 процентов - именно на эту цифру увеличена пассажировместимость состава по сравнению с прежними метропоездами.

В то же время Максим Ликсутов отметил, что ежедневно Таганско-Краснопресненской веткой пользуется 1,2 млн пассажиров, это в два раза больше, чем Кольцевой линией. На фиолетовую линию "завязаны" семь городов Московской области с общим населением в 900 тысяч человек. Кроме того, она проходит через семь районов столицы.

"Для сравнения: в 1980 году на "Выхино" было 25 тысяч пассажиров в сутки, а сейчас - 121 тысяча человек" , - сказал заммэра.

В метрополитене обратились к пассажирам с просьбой не держать двери - задержка отправления одного поезда на 5 секунд сбивает график движения на 3 минуты в час, из-за этого ежечасно на линию не выходят два поезда - около 4 тысяч пассажирских мест.

Радикальная разгрузка Таганско-Краснопресненской линии прогнозируется с запуском Кожуховской линии метро. Это произойдет в 2019-2020 годах.