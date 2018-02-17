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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Причиной смерти девочки в саду могла стать сердечная дисфункция

Текст: Михаил Фалалеев

В Следственном комитете России рассказали о ходе расследования уголовных дел по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и ст. 293 УК РФ (халатность), в связи со смертью 3-летней девочки в детском саду в Новой Москве.

Фото: Игорь Катаев/РИА Новости
По факту смерти девочки в детском саду возбуждено новое уголовное дело

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что при всестороннем и объективном расследовании установлены все обстоятельства ЧП: "Особо тщательно была проверена информация, поступившая из СМИ о том, что ребенок был оставлен на морозе без присмотра. Благодаря своевременному возбуждению уголовных дел, удалось быстро установить картину произошедшего".

В том числе, сообищили в СК, для установления причины смерти опытными судебными медицинскими экспертами проведено судебно-медицинское исследование. При его проведении признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка не обнаружено. "Предварительная причина смерти ребенка - сердечная дисфункция. Распространенные в СМИ сведения о том, что ребенок находился на улице длительное время без присмотра взрослых, и в результате чего был обнаружен в бессознательном состоянии, своего объективного подтверждения не нашли. В ходе проведения неотложных следственных действий и допросов сотрудников и руководства детского сада установлено, что прогулка детей производилась в соответствии с предусмотренными нормами. После того, как у девочки произошел приступ, она незамедлительно была перемещена в помещение, где также присутствовала медсестра, и весь персонал ожидал прибытия скорой помощи. Во время ожидания ребенку оказывалась первая помощь. В настоящее время следователи получают все данные о состоянии здоровья воспитанницы детского учреждения. Проверяется соответствие действий сотрудников детского сада соответствующим нормам, предусмотренных для дошкольных учреждений. Расследование уголовных дел продолжается".

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Известно, что СК России всегда тщательно проверяет информацию, поступившую из средств массовой информации, о нарушении прав граждан и особенно детей. Но при этом Следственный комитет России просит представителей СМИ не тиражировать недостоверную, непроверенную, неточную информацию, тщательно взвешивать каждое слово, особенно если речь идет о происшествиях с участием детей, всегда обращаться к официальному источнику за получением необходимых сведений.

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