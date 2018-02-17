СК: Причиной смерти девочки в саду могла стать сердечная дисфункция

В Следственном комитете России рассказали о ходе расследования уголовных дел по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и ст. 293 УК РФ (халатность), в связи со смертью 3-летней девочки в детском саду в Новой Москве.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что при всестороннем и объективном расследовании установлены все обстоятельства ЧП: "Особо тщательно была проверена информация, поступившая из СМИ о том, что ребенок был оставлен на морозе без присмотра. Благодаря своевременному возбуждению уголовных дел, удалось быстро установить картину произошедшего".

В том числе, сообищили в СК, для установления причины смерти опытными судебными медицинскими экспертами проведено судебно-медицинское исследование. При его проведении признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка не обнаружено. "Предварительная причина смерти ребенка - сердечная дисфункция. Распространенные в СМИ сведения о том, что ребенок находился на улице длительное время без присмотра взрослых, и в результате чего был обнаружен в бессознательном состоянии, своего объективного подтверждения не нашли. В ходе проведения неотложных следственных действий и допросов сотрудников и руководства детского сада установлено, что прогулка детей производилась в соответствии с предусмотренными нормами. После того, как у девочки произошел приступ, она незамедлительно была перемещена в помещение, где также присутствовала медсестра, и весь персонал ожидал прибытия скорой помощи. Во время ожидания ребенку оказывалась первая помощь. В настоящее время следователи получают все данные о состоянии здоровья воспитанницы детского учреждения. Проверяется соответствие действий сотрудников детского сада соответствующим нормам, предусмотренных для дошкольных учреждений. Расследование уголовных дел продолжается".

Известно, что СК России всегда тщательно проверяет информацию, поступившую из средств массовой информации, о нарушении прав граждан и особенно детей. Но при этом Следственный комитет России просит представителей СМИ не тиражировать недостоверную, непроверенную, неточную информацию, тщательно взвешивать каждое слово, особенно если речь идет о происшествиях с участием детей, всегда обращаться к официальному источнику за получением необходимых сведений.