В Оренбурге провели акцию памяти жертв крушения Ан-148

Жители Оренбурга в память о жертвах крушения Ан-148 провели акцию. 16 февраля недалеко от сквера имени Александра Прохоренко оренбуржцы выстроились в фигуру самолета со свечами в руках, а затем запустили в небо 71 шар, сообщает агентство РИА Новости. Именно столько человек погибло в недавней авиакатастрофе Ан-148 под Москвой.

В акции памяти приняли участие порядка 300 человек. Это были школьники, студенты, преподаватели, пограничники, ветераны, неравнодушные жители Оренбуржья.

Напомним, 11 февраля самолет направлялся по маршруту Москва-Орск, а через несколько минут после взлета пропал с экранов радаров и потерпел крушение.

Тем временем, власти Оренбуржья приступили к выплате материальной помощи семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148 в размере одного миллиона рублей.

Также сразу после трагедии был открыт благотворительный счет для сбора пожертвований семьям погибших в авиакатастрофе.

Кстати

Реквизиты для перечисления в Фонд помощи семьям погибших в результате крушения самолета АН -148:

Наименование предприятия - Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей (работодателей), ИНН 5610064325 КПП 561001001, расчетный счет № 40703810600000000369, Банк: АО "Банк Оренбург" г. Оренбург, Корреспондентский счет № 30101810400000000885, БИК 045354885, назначение платежа: добровольное пожертвование в Фонд помощи семьям погибших в результате крушения самолета АН -148. Без НДС.