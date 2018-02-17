В Ингушетии появятся таксофоны с wi-fi и зарядкой для мобильника

В Магасе началась установка будок для таксофонов, работающих на солнечных батареях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Беслана Цечоева.

По словам градоначальника, в городе уже есть таксофоны, но они явно устаревшие и не вписываются в облик современного города. А так как горожане пользуются ими редко, решено сделать такие будки многофункциональными, начинив их терминалами для пополнения баланса, оплаты услуг ЖКХ. Там же будет установлена подзарядка для гаджетов и кнопка вызова такси. Планируется установить около десяти таких кабинок.

Современные таксофоны станут продолжением создания городской концепции "умного" города. Напомним ,что это уже не первый опыт установки в Магасе "умных" и полезных арт-объектов.

В 2016 году в городе появились остановки, на которых можно зарядить телефон, выпить кофе, воспользоваться сетью wi-fi и даже посмотреть телевизор. А чуть позже на городских улицах установили "умные" мусорные контейнеры, крышка которых открывается самостоятельно, когда человек подходит к ним.