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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Брокхофф выиграл конкурс трехочковых на Матче всех звезд Единой лиги

Текст: Илья Соболев (Санкт-Петербург)

Баскетболист "Локомотива-Кубани" Райан Брокхофф стал победителем конкурса трехочковых бросков, проходившего в рамках Матча всех звезд Единой лиги в Санкт-Петербурге.

Напомним, суть конкурса заключалась в том, чтобы набрать наибольшее количество очков из-за дуги. За каждое попадание начислялся один балл, за точный бросок золотым мячом - три.

Фото: РИА Новости
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В первом раунде приняли участие Серхио Родригес (ЦСКА) - 18 очков, Райан Брокхофф ("Локомотив-Кубань") - 20, Антон Понкрашов (УНИКС) - 9, Александр Кудрявцев (Цмоки-Минск) - 14, Бранко Миркович ("Калев") - 12 и Кристапс Яниченокс (ВЭФ) - 20 очков.

В финале Брокхофф набрал 20 очков, а Яниченокс - 15.

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