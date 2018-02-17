Два дела возбуждены по факту столкновения "Ласточки" с автобусом в Ленобласти

Северо-Западное следственное управление на транспорте возбудило два уголовных дела по факту столкновения скоростного поезда "Ласточка" с пассажирским автобусом.

Как сообщил Следственный комитет, дела возбуждены по части 1 ст. 263 Уголовного Кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта) и части 1 статьи 293 - халатность.

ДТП произошло на Рощинском шоссе по дороге из Зеленогорска. Скоростной пригородный поезд "Ласточка" протаранил застрявший на переезде частный автобус с иностранными туристами.

По данным МЧС, в результате инцидента пострадали два человека, в соцсетях появилась информация о трех раненых.