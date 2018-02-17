Элегар выиграл конкурс на лучший бросок сверху на Матче всех звезд

Баскетболист "Локомотива-Кубани" Фрэнк Элегар стал победителем конкурса на лучший бросок сверху ("данк") в рамках Матча всех звезд Единой лиги, проходившего в Питере.

Оценки по десятибалльной шкале выставляли члены жюри, в которое среди прочих вошли почетный президент Единой лиги Сергей Иванов, ее президент Сергей Кущенко, главный тренер сборной России Сергей Базаревич и другие.

В первом раунде помимо Элегара (110 очков) соревновались Ике Удона ("Астана", 93 очка) и Тайлор Ханикатт ("Химки", 103). В финале Элегар уверенно переиграл Ханикатта 59:48.