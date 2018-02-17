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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Россияне обыграли легионеров в Матче всех звезд

Текст: Илья Соболев (Санкт-Петербург)
Звезды России обыграли команду звезд мира со счетом 125:124 в Матче всех звезд баскетбольной Единой лиги, проходившем в питерском спортивном комплексе "Юбилейный".

Большой баскетбол в России полюбил хоккейные площадки. Если в прошлом году Матч всех звезд Единой лиги прошел на сочинской арене "Большой", то сейчас для статусного мероприятия был выбран питерский дворец спорта "Юбилейный". Правда, несколько раньше там обосновался баскетбольный "Зенит", который проводит под сводами ДС уже второй сезон.

Фото: Екатерина Ковалевская/РГ
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Программа Матча всех звезд началась сегодня рано утром, когда на открытую тренировку вышли обе команды. Увы, в составе российских звезд не оказалось одного из лидеров команды - Алексея Шведа, который не приехал в Петербург из-за обострившейся старой травмы голеностопа. Впрочем, отсутствие ведущего баскетболиста подмосковных "Химок" не сильно расстроило тех, кто до берегов Невы все-таки добрался. Игроки обеих команд не столько тренировались, сколько общались с одноклубниками. Впрочем, благодушие не должно было вводить в заблуждение. "Разумеется, нам принципиально у них выиграть. Тем более, именно из победившей команды выбирается самый ценный игрок турнира", - признался мне Сергей Карасев, которому, по мнению многих коллег, предстояло заменить Шведа в роли главной звезды команды россиян.

Прежде чем на паркет вышли главные участники звездного вечера, состоялись матчи молодых звезд, и баскетбольных знаменитостей. Разогревать публику организаторы пригласили популярного рэпера Басту, а когда тот всколыхнул толпу, к фирменным шуткам приступил ведущий вечера Иван Ургант.

Баскетболисты, которых эффектнейшим образом представляли на сцене, старались во всем празднику соответствовать. Особенно звезды мира, развлекавшие зрителей сложными и очень зрелищными трюками. Российские звезды, в свою очередь, были больше нацелены на результат: может, поэтому преимущество команды, которую возглавил наставник питерского "Зенита" Василий Карасев, начало стремительно расти с первых минут. Особенно выделялись на общем фоне Карасев-младший и самый ценный игрок прошлогоднего матча Андрей Воронцевич из ЦСКА.

В перерывах присутствующие стали свидетелями двух традиционных для звездных матчей конкурсов: на точность с трехочковой дуги и на лучший бросок сверху. Оба соревнования завершились триумфом краснодарского "Локомотива-Кубани". Лучшим снайпером оказался краснодарец Райан Брокхофф, а данкером - Фрэнк Элегар.

Фото: Russiabasket.ru
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Впрочем, в паузах были не только конкурсы. Под сводами "Юбилейного" в этот вечер чествовали легендарную питерскую баскетболистку Нину Познанскую, вдову знаменитого петербургского тренера Владимира Кондрашина Ксению Кондрашину и других.

Тем временем, в третьей четверти россияне первыми добрались до отметки в сотню очков. Произошло это после трехочкового броска Сергея Карасева, единолично набравшего к тому моменту 22 балла. Но если большую часть игры баскетболисты с удовольствием дурачились, то в четвертой четверти страсти стали накаляться. Одно то, что судьям все чаще приходилось фиксировать фолы, говорит о многом. 

Собравшись, мировые звезды не просто миновали стоочковый рубеж, но и догнали соперника - 109:109. Лица парней из обеих команд, светившиеся до сих пор улыбками, теперь стали серьезными и сосредоточенными. В напряженной концовке последняя атака была у звезд мира, но россияне победу отстояли - 125:124.

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