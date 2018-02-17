Ремейк "Бешеной" Кроненберга начнут снимать в апреле

Ремейк боди-хоррора Кроненберга "Бешеная" обрел дату начала съемок, .

О том, что одна из ранних работ мэтра биологических притч под соусом индустриального психоанализа Дэвида Кроненберга - "Бешеная", - попала в руки слэшер-дуэта близнецов Джен и Сильвии Соска, они же Twisted Twins, стало известно давно. И вот на днях поступили довольно ободряющие новости от этого очередного трупа с погоста воспоминаний - выяснилось, что ремейк обретет жизнь в самое ближайшее время.

Как сообщает THR, съемки фильма начнутся в апреле.

Напомним, в центре сюжета оригинального фильма 77-го года оказывается девушка по имени Роуз, сильно пострадавшая в результате жестокой аварии. Доктора предлагают ей воспользоваться экспериментальным средством, которое внезапно заставляет ее чувствовать жажду крови и способствует появлению под мышкой опасного жала. Но это лишь начало - вскоре из-за Роуз в городе начинается эпидемия.

Одной из исключительных удач "Бешеной" был выбор актрисы на главную роль. Первоначально планировалась кудесница истеричного образа Сисси Спэйсек ("Кэрри"), но она не была одобрена руководством студии. После этого продюсер Айван Райтман нашел гениальный выход из непростой ситуации - он познакомил Кроненберга с американской порнозвездой Мэрилин Чэмберс. Задумка продюсера была в том, чтобы привлечь внимание к фильму, но в результате актерский талант Чэмберс настолько впечатлил не только Кроненберга, но и зрителей с критиками, что молодая женщина после выхода картины даже сумела построить карьеру в художественном кинематографе, что происходит крайне редко.

Что касается непосредственно канадских сестриц, то у них небогатая, но примечательная фильмография: отказавшись от карьеры актрис из-за однообразия предлагаемых сценариев и перейдя из-за этого в стан режиссеров, Джен и Сильвия привлекли внимание своим невероятно малобюджетным, но небесталанным трэш-дебютником "Мертвая шлюха в багажнике", снятым всего за 2,5 тысячи долларов Однако благодаря настойчивости их карьера пошла в гору - "Американская Мэри", "Азбука смерти 2" и "Не вижу зла 2" позволили кабаре-дуэту получить карт-бланш на ремейк картины культового режиссера.