В Мексике потерпел крушение вертолет с главой МВД и губернатором штата‍

Вертолет, который перевозил министра внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете в зону землетрясения, потерпел крушение в пятницу вечером, приведя к гибели нескольких человек на земле. По словам президента страны Энрике Пенья Нието, министр "находится в целости и сохранности".

Как сообщает AFP, глава МВД Мексики вместе с Алехандро Муратом, губернатором штата Оахака, и несколькими чиновниками направлялся в город Пинотепа-де-Сан-Луис, расположенный примерно в 600 километров к югу от Мехико, в район, где за несколько часов до этого произошло мощное землетрясение.

Альфонсо Наваррете сказал в интервью каналу Televisa, что пилот военного вертолета потерял контроль над воздушным судном на высоте около 40 метров над землей. Вертолет упал на землю, убив и ранив людей, которые находились на посадочной полосе, ожидая группу во главе с министром. Журналист, который смог покинуть разбитый самолет с помощью солдат, сказал, что видел минимум "три тела", лежащие на земле. Люди, находившиеся на борту, не пострадали.

Министр и его окружение направились к месту землетрясения магнитудой 7,2 баллов, которое произошло в пятницу в штате Оахака. Согласно предварительной информации, землетрясение обошлось без жертв.