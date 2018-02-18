До выборов осталось всего четыре недели. С учетом того, что на этот период дважды приходятся длинные выходные, реальных возможностей изменить сценарий кампании в свою пользу у кандидатов почти не остается.

Заметный рост рейтинга при текущей динамике остается несбыточной мечтой. Почти все претенденты вышли на так называемое "плато поддержки" и требуются очень сильные решения для того, чтобы организовать эффектный и эффективный финишный спурт. Стандартные ходы и попытки прямыми атаками оттянуть процент-другой поддержки у конкурента вряд ли сработают. Нужны предложения, которые заставят принимать решения той части избирателей, которую принято относить к "спящей".

Смогут ли кандидаты воспользоваться начинающимися на следующей неделе дебатами и дадут ли им заметную прибавку уже запущенные агитационные ролики? Пока скорее нет, чем да. Слишком уж консервативную стратегию выбрали кандидаты.

Стандартные ходы и попытки прямыми атаками оттянуть процент-другой поддержки у конкурента вряд ли сработают

К тому же почти всем не удалось избежать серьезных ошибок. Например, на прошедшей неделе Ксения Собчак сосредоточилась на иске в Верховный суд с требованием отменить регистрацию Владимира Путина. Тут мы видим, как желание продемонстрировать свою независимость от власти превалирует над рациональными мотивами. Поэтому и эффект получается совсем не тот, которого Собчак ожидала. Эксперты и сторонники (ну кроме совсем близких сотрудников штаба) естественно расценили этот шаг как примитивно технологический. В чем ошибка? Решаться на такой ход нужно было еще до регистрации Путина. Тогда он выглядел бы как принципиальное действие. Сейчас этот ход сужает повестку, делая ее слишком элитной. Это отталкивает новых сторонников. Отсюда же еще одна ошибка Собчак - неудачное привлечение бывшего уполномоченного по правам человека Сергея Ковалева. Неудачное по замыслу и неудавшееся по факту. Суета никогда не ведет к нужному результату. На выборах особенно. Собчак нет смысла бороться за старых либералов. Их мало. Они в прошлом. И не добавят ей голосов. Молодежи не нужен Ковалев. Им нужна сама Собчак. Ей нужно обращаться к ним, а не к их дедушкам и бабушкам. Собчак чересчур расфокусировалась. Такое бывает у начинающих политиков, которым не хватает навыка распределения сил на всю длинную гонку.

Странную ошибку на неделе допустил даже многоопытный Зюганов. Будучи начальником штаба Грудинина, Геннадий Андреевич вдруг заявил, что партию этому кандидату отдавать не собирается. Ярко, но непонятно. Вроде бы никто и не пытался у Зюганова отнять КПРФ. Он сам поддержал беспартийного Грудинина и отодвинул перспективную партийную молодежь. Теперь вдруг дает сигналы, которые избиратель может расценить как показательное дистанцирование от кандидата. Несвоевременно. Другой сигнал Зюганова был еще более странным. Лидер КПРФ зачем-то взял на себя задачу оправдаться по поводу наличия у Грудинина незакрытых зарубежных счетов. Враги компартии должны радоваться. Вроде бы скандал улегся и по всем правилам работы с медийной повесткой коммунистам следовало бы как можно меньше вспоминать о нем. Нет же. Зачем-то еще раз напомнили и стимулировали очередную волну критики в адрес находящегося в сложном положении Грудинина. Тут есть риск не только для текущей кампании, но и для будущего. Эксперты считают, что представителям компартии следует держаться подальше от скандала. Если по итогам декларационной кампании выяснится, что закон кандидатом все же был обойден, то пострадавшим будет уже не Грудинин, а КПРФ. Сам Грудинин сник и потерял темп, который так удачно набирал в начале января. Становится все менее интересен избирателю.

Если по итогам декларационной кампании выяснится, что закон кандидатом все же был обойден, то пострадавшим будет уже не Грудинин, а КПРФ

Под вопросом в последние дни и результативность тактики Жириновского. Владимир Вольфович вместо того, чтобы сыграть в свою обычную игру на обострение, сосредоточился на критике того же Грудинина. Понятно, что развернувшаяся борьба за второе место требует занимать активную позицию, задавать темп. Однако эта позиция должна зависеть от возможности расширения электоральной поддержки на своем участке, а не от нападок на конкурента, занимающего совсем другое электоральное поле. Вряд ли избиратели Грудинина перейдут к Жириновскому даже если они услышат и признают справедливой критику лидера ЛДПР.

Присоединение к кампании Бабурина и Сурайкина, как и активность Явлинского особой интриги для кампании пока не приносят. Этим кандидатам нужно продемонстрировать избирателю свои достоинства. А этого как раз и нет. Посмотрим, сможет ли Сурайкин хоть частично перехватить у КПРФ тему 23 февраля, а Явлинский попытаться результативно обыграть свой идеологический сдвиг влево.

Лишь Путину, несмотря на простуду, удается направлять своей аудитории нужные сигналы, хотя и не связанные с темами кампании напрямую. Встреча с победителями конкурса "Лидеры России" показала, что президент не намерен размениваться на мелкие ответы оппонентам и демонстративно занят строительством будущего. Возможно именно поэтому главным лидером в стране он же и воспринимается. Неполитические форматы не меняют социальной ориентации повестки Путина. Даже на коллегии Генпрокуратуры президент акцентирует внимание на важных вопросах не столько для силовиков, сколько для избирателей. Поэтому большинство продолжает слышать то, что нужно Путину, а не то, что хотят донести его оппоненты.