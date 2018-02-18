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Спорт
18.02.2018 11:53
Текст: Илья Трисвятский (Пхенчхан)

Елена Вяльбе расплакалась от счастья после "серебра" в эстафете

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не смогла сдержать слез после олимпийского успеха нашей мужской команды, выигравшей "серебро" в эстафете 4х10 км на трассе Пхенчхана усилиями Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Вяльбе, одетая в красную куртку и синюю шапочку, смотрела гонку на трибуне для официальных лиц. Ближе к финишу она потрясала в воздухе кулаками и с остальными находившимися рядом соотечественниками кричала "Рос-си-я, Рос-си-я!". Когда бежавший за нашу команду на четвертом этапе Денис Спицов завершился дистанцию, в коротком общении с журналистами Вяльбе не смогла сдержать слез.

"Я так счастлива и просто не знаю, что говорить, - сказала сквозь слезы Елена Валерьевна. - Я очень благодарна всем своим спортсменам и их тренерам за эти прекрасные минуты на Олимпиаде".