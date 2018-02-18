Российские лыжники выиграли олимпийское "серебро" в эстафете

И вторая командная гонка на Олимпиаде принесла сборной России награды, но более серьезного достоинства! На следующий день после третьего места женской четверки отличились и мужчины. В эстафете 4х10 км наши Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов стали серебряными призерами. Для Спицова и Большунова, ранее отличившихся в личных гонках, это вторые награды Пхенчхана-2018: к уже имевшейся "бронзе" они добавили "серебро".

На первом этапе классическим стилем у нас бежал Ларьков, который уверенно держался в лидирующей группе и передал эстафету вторым. Александр Большунов на второй "десятке" и вовсе вырвался вперед, отправив на дистанцию Алексея Червоткина. Здесь уже участники соревновались свободным стилем (коньковым ходом). Червоткину было очень сложно сохранить лидерство для сборной России, он пропустил представителей норвежской и французской сборных.

Далее Денис Спицов выжал максимум на четвертом этапе. Уступая шедшим вровень французу Адриену Бакшайдеру и непревзойденному в этом сезону фантастическому норвежскому дарованию Йоханнесу Клэбо до 17 секунд, Спицов этот разрыв сумел ликвидировать!

Началась борьба за победу с Клэбо, француз отстал. Норвежец за счет техники на одном из последних спусков оставил россиянина позади и в итоге принес своей команде победу. Спицов уверенно и с приличным запасом прочности - на втором месте (северянам проиграно лишь 9 секунд). Франция стала третьей, ближе к финишу Бакшайдер совсем отстал - он завершил дистанцию спустя 27 секунд после Спицова. На четвертой строчке итогового протокола финны, которые проиграли Норвегии 1 минуту 40 секунд.