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Рубрика: В мире

Просят быть "послами"

Поляков за рубежом призвали к бдительности
Текст: Ариадна Рокоссовская (Москва-Варшава)
Российская газета - Столичный выпуск №7499 (36)
Поляки, живущие за границей, должны сообщать в польские посольства о любых нарушениях так называемого "закона о Холокосте". Этого захотел от 20-милионной зарубежной "полонии" спикер сената Польши Станислав Карчевский. "Грустные дни для польской дипломатии", - отозвались на инициативу немецкие СМИ.

Напомним, что в Польше принят закон о наказании - вплоть до трехлетнего тюремного срока - тех, кто "публично, вопреки фактам, приписывает Польше или польскому народу участие, организацию или ответственность за совершение преступлений, совершенных немецким Третьим рейхом". Действие документа распространяется и на граждан других стран.

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В зарубежных СМИ довольно часто допускают ошибку: фашистские концлагеря на территории оккупированной гитлеровской Германией Польши называют "польскими". До сих пор отслеживанием таких случаев занимались диппредставительства Польши. Однако польским властям этого показалось недостаточно, и глава Сената направил письмо всем соотечественникам. Он предложил им "быть послами" и открытым текстом призвал: "Прошу документировать и реагировать на все проявления антипольскости, вредящие нам формулировки и мнения. Прошу информировать наши посольства, консульства и почетных консулов о клевете, очерняющей доброе имя Польши". Письмо Карчевского уже разослано на электронные адреса поляков, зарегистрированных в польских консульских округах разных стран мира - от Берлина до Катара. Его также можно прочитать на официальных сайтах посольств Польши.

Первыми об этом послании сообщили немецкие СМИ, оценка которых была однозначной. В частности, авторитетная Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает: "Еще не отзвучала критика в адрес вызывающего разногласия "закона о Холокосте", а Варшава уже повышает ставки, в очередной раз прибегая к сомнительным методам". По данным издания, очень многие поляки на присланное им письмо отреагировали негативно, а более двух десятков неправительственных организаций, объединяющих выходцев из Польши в таких странах, как Германия, США, Швеция, отказались поддержать действия правительства и раскритиковали новый закон.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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