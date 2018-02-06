Президент Польши подписал скандальный закон о Холокосте

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в законе об Институте национальной памяти. Речь идет о введении уголовной ответственности за публичные обвинения в причастности польского народа или государства к преступлениям нацизма.

"Президент подписал изменения закона об Институте национальной памяти", - цитирует пресс-секретаря польского президента Кшиштофа Лапиньского РИА Новости.

Напомним, скандальный закон был принят Сенатом в конце января. За время, прошедшее с этого момента, решение польских властей успели жестко раскритиковать в Израиле, США и на Украине. По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, главной целью закона является "борьба с ложью".