МЧС России предоставило Ирану координаты крушения самолета

МЧС России по запросу Ирана предоставило координаты места катастрофы самолета ATR-72, которое произошло в труднодоступной местности провинции Исфахан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"От правительства Исламской Республики Иран в адрес министра РФ по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова поступило обращение об оказании помощи в определении координат места крушения самолета посредством космического мониторинга. Необходимые сведения о предполагаемом месте крушения были направлены по дипломатическим каналам связи", - приводит ТАСС сообщение представителя министерства.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков выразил соболезнования в связи с крушением самолета предложив практическую помощь в ликвидации последствий авиакатастрофы.