На борту разбившегося в Иране самолета находились 66 человек

Иранские СМИ сообщают новые подробности о самолете, потерпевшем сегодня крушение в 500 километрах от Тегерана. По данным агентства Tansim, которое цитирует председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики Алаеддина Боруджерди, на его борту находились 66 человек, включая 6 членов экипажа.

Глава службы медицины катастроф Пир Хоссейн Куливанд уточнил, что зарегистрировались на рейс от 50 до 60 пассажиров.

На место катастрофы в районе города Семиром (провинция Исфахан) вылетел поисковый вертолет. Однако сильный туман мешает спасательным работам в гористой местности. Сообщается, что воздушное судно пропало с экранов радаров через 20 минут после вылета из столицы. Речь идет о пассажирском ATR - это среднемагистральный самолет франко-итальянского производства. Он находился в авиапарке компании Aseman Airlines, которая уже подтвердила факт аварии.