Названа причина крушения пассажирского самолета в Иране

Иранская авиакомпания Aseman Airlines заявила, что двухвинтовой турбомоторный самолет ATR 72-500 врезался в горный хребет Дена из-за плохих погодных условий, сообщает tehrantimes.com.

За несколько часов до полета лайнера в регионе разыгралась пыльная буря. Незадолго до трагедии экипаж пытался совершить экстренную посадку, запросив о ней диспетчерские службы, когда самолет находился на высоте около 5 тысяч метров. По словам губернатора провинции Семиром, где разбился лайнер, спасательные вертолеты не смогли приземлиться на месте крушения из-за сильной бури, и сотрудники аварийной службы добирались до района катастрофы по суше, сообщил Reuters.

Напомним, что самолет Aseman Airlines, третьей по величине авиакомпании в Иране, с 66 пассажирами и членами экипажа на борту разбился в центральной части страны в воскресенье во время перелета из Тегерана в город Ясудж, расположенный на юго-западе страны.

На борту самолета находились 66 человек, в том числе 60 пассажиров, включая одного ребенка, и шесть членов экипажа. Самолет исчез с экранов радаров через 50 минут после вылета в 8 часов утра из аэропорта Мехрабад в Тегеране.

Менее месяца назад этот самолет, выпущенный в эксплуатацию 24 года назад, был вынужден совершить аварийную посадку из-за технической неполадки. Иранские власти утверждают, что введенные со стороны США санкции уже давно не позволяют им покупать новые самолеты или запасные части с Запада, уточняет AFP. Авиационная промышленность находилась под эмбарго США с 1995 года, не позволяя иранским компаниям покупать гражданские самолеты. Это эмбарго частично было отменено ядерной сделкой, подписанной в 2015 году Ираном и "пятеркой". Это соглашение предусматривает постепенное снятие санкций против Тегерана в обмен на отказ от военного ядерного оружия, что позволит авиакомпаниям снова иметь возможность покупать авиалайнеры.