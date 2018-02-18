Все поисково-спасательные работы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье завершены, рассказал начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

- МЧС России, Следственным комитетом и МАК подписан акт о прекращении поисковых работ на месте крушения. Все поисковые работы завершены, - цитирует его слова ТАСС. Кроме того, были завершены все следственные действия и процессуальные мероприятия на месте крушения самолета.

Отметим, что министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков уже поручил начинать поэтапный вывод группировки сил из зоны ЧС.

Всего во время поисковых работ обследована площадь в 50 га, обнаружено более 4700 обломков самолета. Обомки для последующей экспертизы уже отправлены в ЛИИ им. Громова в подмосковный Жуковский. Сообщается также о том, что продолжается генетическая экспертиза останков погибших.

Напомним, в прошлое воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148. Все находившиеся на борту самолета люди - 71 человек - погибли.