Посольство: Предварительно, россиян не было на борту иранского самолета

Россиян на разбившемся в иранской провинции Исфахан самолете не было. Такова предварительная информация, озвученная российским посольством в Иране.

- По предварительным официальным данным, опубликованным иранской стороной, среди пассажиров самолета, который потерпел крушение в Иране, российских граждан не было, - цитирует ТАСС дипведомство.

Напомним, сегодня самолет ATR 72-600, который совершал рейс Тегеран-Ясудж, потерпел крушение в горной местности близ населенного пункта Семиром. На борту воздушного судна в момент катастрофы находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.