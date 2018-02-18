Названо имя стрелявшего в церкви в Кизляре

Мэрия Кизляра назвала имя человека, устроившего стрельбу в православном храме в Кизляре. Им оказался житель села Рассвет Тарумовского района Дагестана Халил Халилов.

Ранее сообщалось, что личность преступника установлена и что ему 22 года.

"Убитый стрелок был опознан как 22-летний Халил Халилов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Кизляра.

Трагедия произошла днем воскресенья, когда в соборе Георгия Победоносца завершилась служба. Неожиданно молодой человек открыл стрельбу из охотничьего ружья по женщинам, оказавшимся рядом с ним. Четыре женщины были убиты на месте, одна была ранена и скончалась в больнице. Погибшую зовут Вера Блинникова, уточняют в администрации города.

Еще четыре человека получили ранения. Среди них - сотрудник ППС Магомед Рамазанов и боец Росгвардии Султан Визориев.

Стрелявший был убит полицейским, который был ранен в перестрелке.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.