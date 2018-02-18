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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жертв не выбирал

В воскресенье в Кизляре местный житель расстрелял прихожан церкви
Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Столичный выпуск №7499 (36)
В прощеное воскресенье в кизлярском храме Георгия Победоносца по традиции собрались десятки верующих. Когда завершилась служба, к церкви подошел молодой человек и открыл стрельбу. В результате погибли пять человек, еще четверо получили ранения. Нападавший ликвидирован. Одну раненую местную жительницу спасти не удалось - от полученных ранений она скончалась в больнице.
Группа, которая работает на месте трагедии, еще не завершила работу. Фото: twitter.com@unionoftheo Группа, которая работает на месте трагедии, еще не завершила работу. Фото: twitter.com@unionoftheo
Группа, которая работает на месте трагедии, еще не завершила работу. Фото: twitter.com@unionoftheo

Как рассказал корреспонденту "Российской газеты" официальный представитель Следственного комитета Дагестана Расул Темирбеков, по предварительным данным, личность стрелявшего установлена. Это местный житель 1995 года рождения. "Он был уничтожен на месте преступления", - сообщил Темирбеков, уточнив, что в результате нападения получили ранения двое сотрудников правоохранительных органов.

Названо имя стрелявшего в церкви в Кизляре

У ликвидированного преступника обнаружили ружье, патроны и нож, а позже в его доме начались обыски. По имеющимся данным, вместе с мужчиной, устроившим стрельбу, была и женщина, но ее поиски по горячим следам результатов не принесли.

По сообщению министерства здравоохранения Дагестана, в воскресенье в Кизлярской больнице оставались четверо пострадавших.

"Состояние двоих женщин оценивается как тяжелое, им проводятся операции. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", - рассказала представитель минздрава республики Залина Муртазалиева.

По словам мэра Кизляра Александра Шувалова, после стрельбы были усилены меры безопасности в православных храмах.

Четверо женщин погибли, несколько человек получили ранения, позже одна раненая скончалась в больнице

"Муфтият Республики Дагестан решительно осуждает любые проявления насилия. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших", - сообщили "РГ" в Духовном управлении мусульман Дагестана.

Свои соболезнования родным погибших передал и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Святейший Патриарх глубоко потрясен сегодняшними кровавыми событиями у храма в Кизляре. Он передает свои самые искренние соболезнования родным и близким погибших от рук убийцы, молится об их упокоении в селениях праведных", - сообщил пресс-секретарь Патриарха священник Александр Волков в Telegram-канале патриаршей пресс-службы.

По словам Александра Волкова, предстоятель Русской церкви расценивает это "чудовищное преступление" в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе.
Стрельба возле храма в Кизляре попала на видео

"Русская церковь выражает глубокую обеспокоенность случившимся и настаивает на самом тщательном расследовании этого преступления", - подчеркнул пресс-секретарь Патриарха Кирилла.

Тем временем

Расследование трагедии в кизлярском храме взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил оперативно установить все обстоятельства происшествия и провести полное и объективное расследование уголовного дела. По сообщению Следственного комитета, группа, которая работает на месте трагедии, еще не завершила работу.

Личность расстрелявшего следствию известна, но имя и фамилию, как и имя его жены, в СК не называют.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан по факту нападения мужчины на местных жителей в Кизляре возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Подготовила Наталья Козлова

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