Как рассказал корреспонденту "Российской газеты" официальный представитель Следственного комитета Дагестана Расул Темирбеков, по предварительным данным, личность стрелявшего установлена. Это местный житель 1995 года рождения. "Он был уничтожен на месте преступления", - сообщил Темирбеков, уточнив, что в результате нападения получили ранения двое сотрудников правоохранительных органов.
У ликвидированного преступника обнаружили ружье, патроны и нож, а позже в его доме начались обыски. По имеющимся данным, вместе с мужчиной, устроившим стрельбу, была и женщина, но ее поиски по горячим следам результатов не принесли.
По сообщению министерства здравоохранения Дагестана, в воскресенье в Кизлярской больнице оставались четверо пострадавших.
"Состояние двоих женщин оценивается как тяжелое, им проводятся операции. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", - рассказала представитель минздрава республики Залина Муртазалиева.
По словам мэра Кизляра Александра Шувалова, после стрельбы были усилены меры безопасности в православных храмах.
"Муфтият Республики Дагестан решительно осуждает любые проявления насилия. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших", - сообщили "РГ" в Духовном управлении мусульман Дагестана.
Свои соболезнования родным погибших передал и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Святейший Патриарх глубоко потрясен сегодняшними кровавыми событиями у храма в Кизляре. Он передает свои самые искренние соболезнования родным и близким погибших от рук убийцы, молится об их упокоении в селениях праведных", - сообщил пресс-секретарь Патриарха священник Александр Волков в Telegram-канале патриаршей пресс-службы.
По словам Александра Волкова, предстоятель Русской церкви расценивает это "чудовищное преступление" в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе.
"Русская церковь выражает глубокую обеспокоенность случившимся и настаивает на самом тщательном расследовании этого преступления", - подчеркнул пресс-секретарь Патриарха Кирилла.
Тем временем
Расследование трагедии в кизлярском храме взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил оперативно установить все обстоятельства происшествия и провести полное и объективное расследование уголовного дела. По сообщению Следственного комитета, группа, которая работает на месте трагедии, еще не завершила работу.
Личность расстрелявшего следствию известна, но имя и фамилию, как и имя его жены, в СК не называют.
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан по факту нападения мужчины на местных жителей в Кизляре возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Подготовила Наталья Козлова