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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Зимний взят

Юрий Башмет представил в Сочи новые произведения настоящих и будущих звезд
Текст: Александр Беляев (Сочи)
Российская газета - Федеральный выпуск №7499 (36)
Есть курортные города, которые в несезон прекрасны. Сочи явно один из них - бесконечно растянувшийся вдоль береговой линии Черного моря, красивый, удобный, снабженный к Олимпийским играм хорошими дорогами и новыми отелями. Неудивительно, что он превращается в фестивальный город: КВН, "Кинотавр", "Акваджаз"... Зимний театр - красивейшее старинное здание с прекрасной акустикой.
Юрий Башмет - идейный вдохновитель и непременный участник зимнего Международного фестиваля искусств. Фото: Пресс-служба международного Зимнего фестиваля искусств Юрий Башмет - идейный вдохновитель и непременный участник зимнего Международного фестиваля искусств. Фото: Пресс-служба международного Зимнего фестиваля искусств
Юрий Башмет - идейный вдохновитель и непременный участник зимнего Международного фестиваля искусств. Фото: Пресс-служба международного Зимнего фестиваля искусств

Более десяти лет назад сочинскую фестивальную лихорадку начал Международный зимний фестиваль искусств. Несколько громоздкое название, но все этот форум - в этом году он проходит 11-й раз - называют просто - фестиваль Башмета. Альтист Юрий Башмет - идейный вдохновитель и непременный участник. Как сказал мэр города Анатолий Пахомов на пресс-конференции, "сочинцы - счастливые люди: им удается находиться рядом с великими, все прям трясется внутри... ну, это поклонницы так говорят!", добавил городской голова под общий смех.

Фото: РИА Новости
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"Это у вас в Москве изобилие, а мы тут живем от Башмета до Башмета", говорит моя коллега, местный журналист.

Сочинцы - они хорошая публика: они ходят на все "серьезное" и не просто присутствуют в зале, а слушают. В принципе при таком раскладе Юрий Абрамович мог бы играть сплошного Моцарта хрестоматийного и все были бы довольны. Но Зимний фестиваль благодаря связям своего худрука получает звезд академической музыки и живых классиков джаза. А также - премьеры произведений современных композиторов.

11-й фестиваль в этом году открылся Концертом московского композитора Алексея Сюмака (среди его работ - одна из частей "оперного сериала" "Сверлийцы"). Произведение сложное, но не шокирующе; устроено интересно: концерт для струнного квартета с солирующим альтом и оркестра. Струнный квартет сидит посредине сцены, как один солист. По словам Сюмака, это произведение - пролог к будущему спектаклю по мотивам шекспировского Короля Лира. Альт - это, собственно, король Лир и есть. А скрипки - его дочери.

Вообще в этом году по заказу фестиваля написано пять новых произведений; один из авторов - Кузьма Бодров. В нашей стране в последнее время с молодыми академическими композиторами все сложно - играть некому и негде, публика не ходит на "такое", спонсоры денег не дают, короче, замкнутый круг. И Башмет, собственно, и пытается его разорвать. Он считает, что надо давать площадку молодым композиторам - он ее и дает, под свой авторитет. И публика относится к этому как минимум с уважением.

Фото: РИА Новости
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Ну а для простого удовольствия теплым зимним вечером им играют "Маленькую ночную серенаду" Моцарта. В "Цыганке" Равеля блеснула молодая скрипачка Валерия Абрамова, о которой Юрий Абрамович очень тепло отзывается и явно делает на нее ставку (может быть, это будущая Вильде Франг, которая тоже в Сочи выступала еще до своей всемирной славы). А очень эффектная внешне немецкая виолончелистка Патриция фон Гутгцейт так исполнила Концерт N 1 для виолончели с оркестром Сен-Санса, что тут же была вызвана на бис - прямо посреди концерта. Случай, мягко говоря, нетривиальный.

Далее в программе фестиваля - десять дней концертов, премьер и мастер-классов. В программе каждого фестиваля обязательно есть джазовый концерт - "джаз - моя неслучившаяся любвоь", часто повторяет Башмет. В этом году - хорошо знакомая московской публике певица Джейн Монхайт. А музыку народов мира представит Тереза Салгейру, экс-фронтледи великой португальской фаду-группы Madredeus, которую, кстати, до Москвы так и не довезли. Да, в столицах, конечно, изобилие. Но чего-то не хватает. И это получают сочинцы. Зависть в данном случае хорошее чувство.

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