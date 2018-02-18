Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Haval H6 Coupe: Тест-драйв китайского кроссовера за 1,5 млн рублей 17.02.2018
Водителей Москвы предупредили о снегопаде и гололедице 17.02.2018
Пробки в Москве достигли 8 баллов 16.02.2018
По улицам Москвы проехало беспилотное "Яндекс.Такси" 16.02.2018
18.02.2018 12:01
Рубрика: Дороги

С 23 по 25 февраля парковка в Москве будет бесплатной

Текст: Светлана Батова

В праздничные дни с 23 по 25 февраля парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Фото: depositphotos.com
В Германии протестировали систему цифрового поиска парковочных мест

Напомним, в столице не надо платить за стоянку по воскресеньям и праздничным дням.

Парковки со шлагбаумами будут работать по обычным тарифам. Их много около излюбленных москвичами мест гуляний, например, у ВДНХ, там в выходные будет повышенный спрос на места, поэтому смысла отменять плату нет. На городских же улицах трафик уменьшается, и город может позволить стоять бесплатно, поскольку основная функция платной парковки - минимизировать блуждающий трафик.