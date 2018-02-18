С 23 по 25 февраля парковка в Москве будет бесплатной

В праздничные дни с 23 по 25 февраля парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Напомним, в столице не надо платить за стоянку по воскресеньям и праздничным дням.

Парковки со шлагбаумами будут работать по обычным тарифам. Их много около излюбленных москвичами мест гуляний, например, у ВДНХ, там в выходные будет повышенный спрос на места, поэтому смысла отменять плату нет. На городских же улицах трафик уменьшается, и город может позволить стоять бесплатно, поскольку основная функция платной парковки - минимизировать блуждающий трафик.