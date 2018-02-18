Тренер американцев отказался пожать руку Олегу Знарку

Главный тренер сборной США по хоккею Тони Гранато отказался пожать руку российскому коллеге Олегу Знарку после матча, в котором его команда проиграла 0:4.

Отметим, что другая хоккейная традиция была четко соблюдена. Когда отзвучала финальная сирены, игроки выстроились на льду в две шеренги и пожали друг другу руки несмотря на то, что по ходу встречи на площадке не раз возникали конфликтные ситуации и даже потасовки. А вот тренеры приветствиями не обменялись по инициативе американского специалиста. New York Post со ссылкой на эксперта канала NBC Пьера Макгуайера сообщило, что наставник "звездно-полосатых" Тони Гранато был взбешен тем фактом, что за две минуты до конца встречи россияне выпустили на лед сильнейшую бригаду большинства, пытаясь забросить пятую шайбу. По мнению Гранато, таким образом соперник пытался унизить его команду. "Счет был 4:0. Мне это не понравилось," - заявил тренер сборной США и подтвердил журналистам, что был в ярости от этой ситуации.

Надо отметить, что такого поступка не поняли даже сами американцы. Как отмечают местные аналитики, нет ничего криминального в попытках забить еще один гол. Даже если исход игры предрешен, разница шайб на групповом этапе имеет значение, и стремление сделать ее лучше совершенно логично. Более того, надо учитывать и тот факт, что на Олимпиаде в Сочи американцы обыграли нашу команду в серии буллитов на групповом этапе. Что опять-таки усиливало желание россиян взять как можно более убедительный реванш.