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Рубрика: В мире

В США производитель контента для Sputnik зарегистрировался иноагентом

Текст: Диана Ковалева

По требованию минюста США американская компания RIA Global, производящая контент для агентства Sputnik, зарегистрировалась иностранным агентом.

Минюст опубликовал документы RIA Global, в которых указано, что иностранные лица "не владеют, не руководят, не контролируют и не финансируют" эту компанию. Также приводится информация о субсидиях от МИА "Россия Сегодня", о которой сказано, что это коммерческая компания, получающая финансирование из различных источников, в том числе от государства, а также бизнес-доходы.

Фото: Алексей Епишев
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Помимо этого, минюст США опубликовал контракт между МИА "Россия Сегодня" и RIA Global на русском и английском языках, техническое задание с перечислением видов и объема материалов и программ, перечень оборудования RIA Global.

Напомним, что в начале января 2018 года Минюст США потребовал от базирующейся в США российской компании RIA Global LLC зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В компании RIA Global, которая занимается производством контента для новостных платформ Sputnik, работают и американские журналисты, и сама компания зарегистрирована в США.

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