В США партнера Sputnik обязали зарегистрироваться качестве иноагента

Минюст США обязал компанию RIA Global LLC, занимающуюся производством новостных материалов для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости, получившего доступ к уведомлению ведомства.

Согласно этому предписанию, компания обязана в течение 30 дней подать необходимые документы в минюст США. "Обязательство RIA Global зарегистрироваться является результатом ее политической деятельности в Соединенных Штатах в интересах Международного информационного агентства "Россия сегодня", также известного как МИА "Россия сегодня", - приводит агентство выдержку из документа. После получения нового статуса компания должна будет сопровождать свои материалы указанием, что является иноагентом.

Ранее пройти регистрацию была вынуждена другая американская компания - Reston Translator, транслирующая радио Sputnik. Предупреждение о такой возможности по тем же причинам получила также Multicultural Radio Broadcasting Inc.

В 2017 году минюст США внес в список иностранных агентов телеканал RT America. Как заявила главный редактор Маргарита Симоньян, им пришлось выбирать между регистрацией и уголовным делом. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента. В ответ российский парламент принял закон, позволяющий признавать иноагентами в России любые зарубежные СМИ, получающие иностранное финансирование. А в качестве симметричной меры Госдума РФ в начале декабря постановила запретить вход в нижнюю палату американским СМИ, признанным иноагентами. Аналогичное решение принял и Совет Федерации.