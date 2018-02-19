Ассанж раскритиковал доклад по "российскому вмешательству"

Влияние на американскую избирательную кампанию "Агентства интернет-исследований" является "стратегически незначительным". Об этом основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж написал в Twitter.

"Независимо от того, были ли действия "Агентства интернет-исследований" направлены на расширение аудитории через попытки угодить общественности, и от того, существовал ли опрометчивый план российского правительства по "усилению разногласий", его действия несомненно являются стратегически незначительными по сравнению с другими вовлеченными силами", - цитирует РИА Новости сообщение Ассанжа.

Ранее офис генерального прокурора США обвинил 13 граждан России во "вмешательстве в выборы" 2016 года. В числе обвиняемых оказался предприниматель Евгений Пригожин и три компании, в том числе "Агентство интернет-исследований". Американский президент Дональд Трамп при этом заявил, что члены его президентской кампании не сделали ничего неверного, сговора с Россией нет.

Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".