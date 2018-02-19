Лавров об обвинениях в адрес россиян: США не предоставили доказательств

Власти США безосновательно выдвигают обвинения против России и не предоставляют никаких доказательств вмешательства Москвы в американские президентские выборы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя выдвинутые спецпрокурором США Робертом Мюллером обвинения против 13 российских граждан.

"Если я правильно понимаю, это перечень 13 лиц, которым вменяются действия по вмешательству во внутренние дела США, но конкретные факты, даты, иные сведения, которые могут быть соотнесены с чем-то напоминающим факты, я не увидел. То есть, получается, что выдвинуты обвинения, но доказательств не представлено", - сказал Лавров.

"Поэтому, когда наши американские коллеги говорят, что российская сторона не признает очевидные факты, то для нас это совсем не очевидные и пока еще совсем не факты", - отметил глава российского МИД.

Напомним, 16 февраля специальный прокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием так называемого "русского следа" в американских выборах, обвинил 13 граждан России и еще три российские организации во вмешательстве в избирательный процесс и связях с представителями избирательного штаба Дональда Трампа. В числе обвиняемых оказался предприниматель Евгений Пригожин и компания "Агентство интернет-исследований".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала все обвинения в адрес россиян абсолютно абсурдными.