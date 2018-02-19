МЧС России передаст Ирану спутниковые снимки места крушения самолета

МЧС России передаст Ирану космическую съемку района в провинции Исфахан, где накануне потерпел крушение иранский авиалайнер с 66 пассажирами на борту.

Самолет французского производства ATR-72 рухнул в труднодоступной горной местности, поэтому власти Ирана обратились к России за помощью. Как сообщили "РГ" в МЧС России, наша страна пока не передавала иранцам снимки с места катастрофы. МЧС в рамках двустороннего международного сотрудничества накануне передало лишь российские архивные спутниковые фотографии по тем координатам, которые предоставили иранцы. На тот момент это было все, чем российская сторона располагала в оперативном плане.

Уже сегодня Россия передаст свежие снимки, полученные спутниками из космоса в районе крушения.

При этом, как пояснили в МЧС, снимки могут быть сделаны не только российскими спутниками. Все будет зависеть от того, спутники чьих стран пролетят сегодня над заданным районом и будут способны произвести внеплановую съемку. Ситуация с Ираном несколько более сложная, чем с некоторыми другими странами, поскольку Иран не входит в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам. Поэтому для помощи этой стране пришлось оперативно "активировать Хартию", что на профессиональном языке означает решение о помощи всех стран-участниц. В Хартию входят 18 стран, а также такие мощные в технологическом плане структуры, как Европейское космическое агентство и Национальное агентство океанографических и атмосферных исследований США.

Российское спасательное ведомство вошло в Хартию в 2013 году. С тех пор неоднократно Хартия была активирована в интересах решения задач МЧС России, к примеру, таких, как крушение самолета над Синайским полуостровом в 2015 году, паводки на Дальнем Востоке (2016 год) и крупные лесные пожары в Сибири (2017 год). Теперь помощь понадобилась Ирану, но поскольку эта страна имеет хорошие рабочие отношения именно с Россией, то снимки спутников стран-членов Хартии будут переданы иранскому МИД через МЧС РФ.

В МЧС уточнили, что в Хартии уже дали добро на такую передачу.