МЧС России передаст Ирану спутниковые снимки места крушения самолета

Новости

Таможня в 2017 году предотвратила ущерб от контрафакта на 4,6 млрд руб. 15:15
Сочинец заказал убийство родителей ради предстоящего наследства 15:10
Ровер Opportunity сделал первое за 14 лет "селфи" на Марсе 15:03
МВД Украины снимет охрану с судов 14:55
В Японии изобрели супертонкий дисплей, приклеивающийся к коже 14:54
Институты Конфуция назвали инструментом разведки Китая в США‍ 14:28
Россия вошла в десятку лучших туристических стран 14:27
Президент Израиля назвал высказывания премьера Польши "новым дном" 14:25
Родственникам ярославского ветерана вернули потерянную в бою медаль 14:22
В Башкирии задержали убийцу старушки-процентщицы 14:16
В России впервые расплатились фальшивой купюрой в 2000 рублей 14:11
В Британии задержали женщину за требование убрать машину "скорой" с парковки 14:10
В Ростове умерла мать режиссера Кирилла Серебренникова 14:07
На Урале завели дела о насилии над воспитанниками детдома 14:05
Помощника главы Якутии сняли с самолета из-за конфликта с экипажем 14:00
В Пермском крае во дворе дома упал башенный кран 13:56
В Воронеже вынесен приговор по делу об убийстве медведем человека 13:56
Высокоскоростная связь покроет Землю к 2021 году 13:55
Названы самые популярные туристические регионы РФ в 2017 году 13:49
В армии Германии обнаружили дефицит палаток и зимнего обмундирования 13:47
В Якутии успокоили испугавшегося 60-градусных морозов Ди Каприо 13:44
Центробанк опустил курс евро ниже 70 рублей 13:39
В Москве зафиксирован новый выброс сероводорода 13:37
В "зоне АТО" украинский солдат застрелил сослуживца 13:30
Известная певица рассказала, зачем стала чиновником в Крыму 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Масленица с "Российской газетой"
Масленица с "Российской газетой"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
С кем сыграют российские хоккеисты в четвертьфинале Игр-2018
С кем сыграют российские хоккеисты в четвертьфинале Игр-2018
19.02.2018 12:59
Рубрика: В мире

МЧС России передаст Ирану спутниковые снимки места крушения самолета

Текст: Тимофей Борисов

МЧС России передаст Ирану космическую съемку района в провинции Исфахан, где накануне потерпел крушение иранский авиалайнер с 66 пассажирами на борту.

Самолет французского производства ATR-72 рухнул в труднодоступной горной местности, поэтому власти Ирана обратились к России за помощью. Как сообщили "РГ" в МЧС России, наша страна пока не передавала иранцам снимки с места катастрофы. МЧС в рамках двустороннего международного сотрудничества накануне передало лишь российские архивные спутниковые фотографии по тем координатам, которые предоставили иранцы. На тот момент это было все, чем российская сторона располагала в оперативном плане.

МЧС России предоставило Ирану координаты крушения самолета

Уже сегодня Россия передаст свежие снимки, полученные спутниками из космоса в районе крушения.

При этом, как пояснили в МЧС, снимки могут быть сделаны не только российскими спутниками. Все будет зависеть от того, спутники чьих стран пролетят сегодня над заданным районом и будут способны произвести внеплановую съемку. Ситуация с Ираном несколько более сложная, чем с некоторыми другими странами, поскольку Иран не входит в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам. Поэтому для помощи этой стране пришлось оперативно "активировать Хартию", что на профессиональном языке означает решение о помощи всех стран-участниц. В Хартию входят 18 стран, а также такие мощные в технологическом плане структуры, как Европейское космическое агентство и Национальное агентство океанографических и атмосферных исследований США.

Фото: REUTERS/Tasnim News Agency
Пилот разбившегося в Иране самолета имел опыт аварийной посадки

Российское спасательное ведомство вошло в Хартию в 2013 году. С тех пор неоднократно Хартия была активирована в интересах решения задач МЧС России, к примеру, таких, как крушение самолета над Синайским полуостровом в 2015 году, паводки на Дальнем Востоке (2016 год) и крупные лесные пожары в Сибири (2017 год). Теперь помощь понадобилась Ирану, но поскольку эта страна имеет хорошие рабочие отношения именно с Россией, то снимки спутников стран-членов Хартии будут переданы иранскому МИД через МЧС РФ.

В МЧС уточнили, что в Хартии уже дали добро на такую передачу.

Главное сегодня

МВФ потребовал от Украины принять закон об антикоррупционном суде
СМИ сообщили о стычке в Китае из-за "ядерного чемоданчика" Трампа
Лавров: Сообщения о сотнях погибших в Сирии россиянах являются спекуляцией
Украина запретила поставлять в РФ двигатели для гражданских самолетов
Ассанж раскритиковал доклад по "российскому вмешательству"