МВД Украины снимет охрану с судов

Вслед за киевским представительством Россотрудничества, с которым украинская полиция расторгла договор об охране, беззащитными перед бандами неонацистских погромщиков могут остаться и украинские суды. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В частности, он объявил, что уже обратился к премьер-министру Гройсману с предложением "внести проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгварди". Причиной для таких резких мер стала личная обида министра на судейское сообщество: накануне Шевченковский районный суд Киева отпустил на поруки боевика партии "Национальный корпус", ранившего из пистолета полицейского во время беспорядков у Соломенского суда, где на минувшей неделе избиралась мера пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

"Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!", - написал глава МВД Украины в своем блоге.

История с освобожденным боевиком примечательна с нескольких точек зрения. Во-первых, огонь по полицейским он вел из наградного пистолета, подаренного… самим Аваковым.

Во-вторых, четверо задержанных у Соломенского суда боевиков принадлежали к неонацистским группировкам, которые считаются подконтрольными главе МВД. Наконец, за них поручились депутаты, поддерживающие Михаила Саакашвили, и являющиеся организаторами воскресного марша за отставку Порошенко.

Похоже, Аваков решил использовать эту историю, чтобы шантажировать суды возможными захватами и погромами, которые тот же Николай Кохановский со своими бандитами - громивший накануне офис Россотрудничества, и тому подобные неонацистские группировки безнаказанно практикуют не первый год.