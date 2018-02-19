МВФ потребовал от Украины принять закон об антикоррупционном суде

Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Украины безотлагательно принять закон об антикоррупционном суде. К такому решению эксперты фонда пришли после технических переговоров с Киевом, которые состоялись с 12 по 16 февраля.

"В настоящее время важно, чтобы власти Украины обеспечили безотлагательное рассмотрение, но в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта об Антикоррупционном суде и чтобы во время рассмотрения в парламенте были учтены поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие предусмотренным программой обязательствам страны и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы", - цитирует украинский портал lb.ua текст заявления экспертов МВФ по итогам работы в украинской столице.

Кроме того, специалисты фонда указали Киеву на необходимость достижения прогресса в проведении реформ в энергетической и налогово-бюджетной сферах страны.

Как отмечает издание, создание антикоррупционного суда является критическим вопросом для сотрудничества международных финансовых организаций с Украиной, которая длительное время блокирует создание этой структуры.

Напомним, в начале февраля аналитики МВФ опубликовали доклад, в котором, в частности, отмечается, что размер теневого сектора в экономике Украины составил 44,8 процента ВВП, что ставит ее ниже уровня африканских стран. Исследование охватывает период с 1991 по 2015 годы.