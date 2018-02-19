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Рубрика: Общество

Ровер Opportunity сделал первое за 14 лет "селфи" на Марсе

Текст: Оксана Грибанова

Марсоход Opportunity впервые за 14 лет работы на Красной планете сделал "селфи", рассказали в официальном Twitter проекта.

Фото: telesat.com
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Как подсчитали специалисты, ровер провел на поверхности Марса порядка 5000 дней, прожив тем самым в 55 раз дольше, чем ожидалось.

Снимок самого себя марсоходу удалось сделать с помощью научной камеры MI, встроенной в "руку" Opportunity.

При этом использовалась методика, благодаря которой ровер Curiosity, севший на Красную планету 5,5 лет назад, сделал огромное количество снимков самого себя.

Сообщается, что ранее исследователи не пытались получить "селфи" Opportunity, так как его камера MI не обладают достаточно высоким разрешением. Однако по случаю "юбилея" ровера специалисты решили нарушить традицию.

"Селфи" марсохода было склеено из 17 фотографий, полученных MI с разных ракурсов.

Справка "РГ"

Opportunity опустился на поверхность Красной планеты 25 января 2004 года. Посадку он совершил в кратере Игл, на плато Меридиана.

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