Президент Израиля назвал высказывания премьера Польши "новым дном"

Президент Израиля Реувен Ривлин назвал недавнее заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о еврейских преступниках "новым дном". Об этом сообщило издание The Times of Israel.

В минувшую субботу Моравецкий, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о причастности отдельных представителей еврейского народа к Холокосту.

"Разговоры о том, что наши люди сотрудничали с нацистами, это новое дно. Сегодня более чем когда-либо мы должны работать над тем, чтобы учить мир, даже отдельных его лидеров, о темных временах, страшных преступлениях, совершенных нацистами и их сторонниками", - сказал Ривлин на встрече с главами еврейских организаций в Иерусалиме.

В понедельник стало известно, что неизвестные черным маркером нарисовали свастику на воротах посольства Польши в Тель-Авиве. Вандалы оставили надписи на английском языке с оскорблениями в адрес поляков и обвинениями в убийствах.