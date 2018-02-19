Погода стоит сейчас такая, что водителей в столице то и дело просят пересесть на общественный транспорт. Сложности в движении возникают даже в тоннелях, казалось бы, защищенных от непогоды крышей. За движением в Алабяно-Балтийском тоннеле - самом сложном инженерном сооружении Москвы, под которым проходит зеленая ветка метро, вместе с дежурными понаблюдали журналисты.

Длина тоннеля - всего 2 километра. Чтобы проехать его, и надо-то несколько минут. Буквально за каждой из этих минут следят из дежурного диспетчерского пункта сотрудники "Гормоста". Диспетчерская - это зеркальный, 35-метровый купол рядом с метро "Сокол", похожий на громадную каплю. Высотой шесть этажей - самая большая диспетчерская в городе. Отсюда и организовано наблюдение за происходящим в тоннелях Северо-Западной хорды - в Ленинградском, Волоколамском, Михалковском, Дмитровском, Берзарина.

С помощью высоких технологий в буквальном смысле "управляют" Алабяно-Балтийским тоннелем. Помогает в этом одна из стен, буквально вся увешанная экранами. Они беспрерывно в прямом эфире передают информацию с двухсот камер, установленных в тоннеле. Камеры фиксируют любую остановку автотранспорта, изменение направлений дорожного трафика, любые нештатные ситуации. Подобные диспетчерские контролируют движение также в Кутузовском, Гагаринском, Лефортовском и Северо-Западном тоннелях.

- Наша задача - обеспечивать безопасность движения автомобилей и горожан, - рассказал журналистам замначальника участка "Гормост-Север" Андрей Абрамов. По его словам, помогают камеры отслеживать и техническое состояние самого тоннеля, поддерживать его не только в порядке, но и в чистоте.

У мониторов - дежурная смена из четырех человек, которая заступает сразу на сутки. Во время остановки машины, аварии или возгорания диспетчер и два оператора незамедлительно вызывают на место сотрудников МЧС, полицию, ЦОДД и "скорую".

Если же случилось мелкое дорожно-транспортное происшествие - на одной полосе, с незначительными повреждениями авто, перекрывают полосу и, если надо, вызывают эвакуатор. Дежурят еще около 50 человек - водители, техники, мастера, которые по первому звонку отправляются в тоннель починить камеру или устранить последствия аварии.

Зимой сосульки и наледь в высокотехнологичном тоннеле приходится убирать вручную

Сложные аварии, которые занимают две полосы с возгоранием, в Алабяно-Балтийском тоннеле случаются, как правило, раз в неделю, а вот мелких ДТП - по два-три на день. Но в целом с 2016 года аварий стало значительно меньше, говорит Абрамов. Сыграла свою роль система видеофиксации скорости. После того как нарушителям стали приходить "письма счастья" с ощутимыми штрафами, многие гонки прекратили.

Но зимой аварий меньше не стало, прежде всего из-за особенностей тоннеля. Напомню, этот путепровод стоит на четырех подземных речках. Одна из них, речка Таракановка, особенно активна. Когда ее уровень в очередной раз повышается, возникают протечки. Из-за сложной геодезии инженеры придумали систему насосов для удаления лишней воды. Но во время перепадов температуры забот коммунальщикам все равно хватает.

- Зимой, когда образуется наледь, - самый сложный период, приходится сбивать сосульки и лед вручную, - говорит начальник смены Михаил Бесчастнов.

Раз в три года в тоннеле проверяют все системы в ходе комплексных учений с различными сценариями ЧП и со всеми городскими службами. А раз в месяц такие тренировки устраивает сама дежурная смена, в ходе их отрабатываются импровизированные происшествия .