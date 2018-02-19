Новые поезда метро доработают с учетом мнений пассажиров и машинистов

В комплектацию поездов "Москва", которые начали ходить на Таганско-Краснопресненской линии метро в прошлом году, уже внесен ряд изменений. Но они будут дорабатываться и дальше с учетом мнений пассажиров и машинистов. Об этом заявил журналистам на приемке нового поезда в метродепо "Выхино" заммэра по транспорту Максим Ликсутов.

Напомню, "Москву" запустили на самой загруженной в метро сиреневой линии в апреле 2017 года. Сейчас на ветке уже 36 составов - почти половина работающих здесь. За десять месяцев внесено несколько изменений. Так, например, усовершенствован алгоритм закрытия дверей, в том числе механизма противозажатия. Как писала "РГ", прежде двери были настроены так, что при трехкратных попытках закрытия, если в их зоне оказывался пассажир, поезд блокировался и его приходилось перезагружать. Сейчас жалобы на двери практически прекратились. Кроме того, убрали вертикальные поручни с центральных площадок. Доработали систему информирования машинистов, по-другому настроили систему климат-контроля, в вагонах стало больше USB-зарядок.

Максим Ликсутов также отметил, что любой поступающий в метрополитен поезд проходит 300-километровую обкатку, в результате которой обнаруживаются все отклонения от нормативов.

Полностью поезда на сиреневой ветке обновят к 2020 году. Всего будет поставлено 114 поездов. Это позволит разгрузить линию как минимум на 15 процентов - настолько увеличена пассажировместимость состава по сравнению с прежними составами.

В то же время Максим Ликсутов отметил, что ежедневно Таганско-Краснопресненской веткой пользуется 1,2 млн пассажиров, это в два раза больше, чем Кольцевой На сиреневую линию "завязаны" семь городов Московской области с общим населением в 900 тысяч человек, кроме того, она проходит через семь районов столицы. "Для сравнения, в 1980 году на "Выхино" было 25 тысяч пассажиров в сутки, а сейчас - 121 тысяча человек", - сказал заммэра.

После доработки программного обеспечения жалобы на двери практически прекратились

Метрополитеновцы обратились к пассажирам с просьбой не держать двери - задержка отправления одного поезда на 5 секунд сбивает график движения на 3 минуты в час, из-за этого ежечасно на линию не выходят два поезда - это около 4 тысяч пассажирских мест. В утренний час пик средняя задержка поездов на станциях "Выхино", "Кузьминки" и "Текстильщики" составляет более 16 секунд.

Радикальная разгрузка Таганско-Краснопресненской линии ожидается с запуском Кожуховской линии метро, запланированным на 2019-2020 годы.

Еще одна ветка, на которой уже в этом году начнет ходить "Москва" - Филевская. Как сообщил начальник Московского метрополитена Виктор Козловский, "Русичи", которые там сейчас курсируют, начнут менять на "Москву" уже летом - к окончанию идущей на линии реконструкции. Как рассказал Виктор Козловский, это будут шестивагонные поезда (на Таганско-Краснопресненской линии ходят восьмивагонные), в первом и последнем вагонах сиденья установят по принципу "электрички", друг за другом, а не вдоль стен, как обычно. При этом количество пассажирских мест не сократится. Всего сюда поставят 166 вагонов. Кстати, одна "Москва" уже ходит по голубой ветке - на нем машинисты ветки учатся управлять инновационным составом.