После скандала с vip-камерами в "Матросской тишине" сменили начальника

В знаменитом следственном изоляторе "Матросская тишина" после скандала с vip-камерами сменился начальник. Как сообщил сегодня руководитель управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве генерал-майор Сергей Мороз, новым начальником СИЗО № 1 "Матросская тишина" назначен подполковник внутренней службы Сергей Поздеев. Как передает ТАСС, в понедельник генерал Мороз представил нового начальника СИЗО коллективу.

Ранее Сергей Поздеев был заместителем руководителя УФСИН по Кировской области, где курировал оперативно- режимную работу.

"Я надеюсь, что он сможет сформировать рабочий коллектив, потому что очень много должностей руководящего состава вакантно на данный момент, - рассказал Сергей Мороз. - Мы его поддержим в назначении людей на должности для того, чтобы и далее СИЗО "Матросская Тишина" шел по пути перспективного развития и становился одним из ведущих изоляторов нашей страны".

Как сообщили в управлении ФСИН по Москве, прежний руководитель СИЗО полковник Владимир Клочек был уволен в связи с уходом на пенсию. Напомним, в конце прошлого года знаменитый следственный изолятор оказался в центре крупного скандала. Как заявили представители общественной наблюдательной комиссии, в изоляторе созданы vip-камеры, где за деньги можно сидеть, как в лучших гостиницах. После таких сигналов Федеральная служба исполнения наказаний провела комплексную проверку "Матросской тишины".

В начале года появилась информация, что в итоге был уволен заместитель начальника изолятора по оперативной работе, еще трое сотрудников наказаны в дисциплинарном порядке. А собранные материалы были направлены в следственные органы, и там должны решать, есть ли повод для уголовных дел.