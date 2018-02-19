Родственникам ярославского ветерана вернули потерянную в бою медаль

Благодаря поисковикам в семью ветерана Великой Отечественной войны из Рыбинска Ярославской области через 73 с лишним года вернулась медаль "За отвагу", потерянная в одном из боев.

В администрации Рыбинска сообщили, что нашли награду волгоградские поисковики, которые потом связались со своими коллегами из Ярославской области.

- По номеру медали было установлено: кто ее получил, при каких обстоятельствах, какой подвиг совершил солдат, - рассказал военный комиссар города Рыбинска и Рыбинского района Александр Салов. - Выяснилось, что это был житель Рыбинска Иван Ильич Мельников, и мы смогли найти его родственников.

Командир отделения разведки 192-го гвардейского артиллерийского полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии старший сержант Иван Мельников получил медаль "За отвагу" в боях за освобождение Крыма в 1944 году. Но в одном из сражений медаль оказалась утеряна. И то, что награду удалось найти спустя столько лет, - большая удача.

- Для каждого поисковика огромное счастье найти либо медальон, либо какую-то другую вещь, по которой можно определить имя бойца, - говорит руководитель ярославского регионального военно-патриотического центра "Патриот" Марина Макарова. - И счастье можно считать полным, когда удается найти родственников солдат, как в данном случае.

Близкие отважного бойца рассказали, что после возвращения с фронта он обзавелся семьей, вырастил троих детей. И всегда очень мало говорил о войне, потому что эти воспоминания были для него тяжелы. Придя с войны двадцатилетним, фронтовик ушел из жизни 43 года назад. По мнению Ивана Ильича, самой главной наградой для него было - вернуться с войны живым.