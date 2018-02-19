В метро начали обновлять навигацию к открытию станций Большой кольцевой линии

В столичном метрополитене начали расклеивать новые схемы, на которых бирюзовым цветом изображен участок Большой кольцевой линии (прежнее название - Третий Пересадочный контур). Первые пять станций БКЛ откроются в этом году. Линия получила № 11.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, всего предстоит заменить более 43 тысяч элементов навигации, только в подвижном составе метро нужно обновить 40 тысяч схем, а в поездах МЦК - 600 схем.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московского метрополитена, расклейка новых карт начата с Таганско-Краснопресненской ветки.

Протяженность всей БКЛ составит 67 км. Участок от "Делового центра" до "Петровского парка" запустят в ближайшее время.

Кроме бирюзового участка, обозначающего открывающиеся вскоре станции, на новой схеме есть также полный контур всей новой кольцевой линии.

Также впервые на схеме обозначена Кожуховская линия - ее цвет розовый, порядковый номер - 15. Есть и будущие продления Калининско-Солнцевской линии - от "Раменок" до "Рассказовки", Сокольнической линии - от "Саларьево" до "Столбово", Люблинско-Дмитровской линии - от "Фонвизинской" до "Селигерской".