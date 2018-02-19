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19.02.2018 13:52
Рубрика: Легковые авто

Skoda начала выпускать в России кроссовер Kodiaq

Skoda запустила сборку кроссовера Kodiaq на заводе "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Инвестиции в производство, подготовка к которому заняла полтора года, составили 87,5 миллиона евро. Выпуск автомобилей будет осуществляться по методу полного цикла. Об этом говорится в пресс-релизе Volkswagen Group Russia.
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-лужба Volkswagen.
Фото: Пресс-лужба Volkswagen.

Для Kodiaq локальной сборки будет доступен расширенный выбор комплектаций, трансмиссий и двигателей. Напомним, что моторная линейка включает двигатели рабочим объемом 1,4 и 2,0 л мощностью от 125 до 180 л.с. Кроме того, впервые для российских клиентов 1,4-литровый мотор будет предлагаться в сочетании как с передним, так и полным приводом.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Более подробной информации о новых комплектациях, модификациях и ценах пока нет. Но, по предварительным данным, модель в скором времени можно будет приобрести от 1 500 000 рублей.

Напомним, Kodiaq сейчас привозят к нам из Чехии. Машины продаются исключительно в топовых комплектациях Ambition Plus и Style Plus и стоят от 2 017 000 рублей.

Пока же во второй половине прошлого года на учет в ГИБДД поставлены 1985 автомобилей Kodiaq.

ГАЗ занимается выпуском автомобилей концерна Volkswagen с 2011 года: помимо кроссовера Skoda Kodiaq, здесь прописаны лифтбек Skoda Octavia и седан Volkswagen Jetta, причем в рамках самого концерна эту площадку курирует Skoda.

В начале февраля чехи объявили о начале приема заказов на спортивную версию внедорожника Kodiaq. Стартовая стоимость Kodiaq Sportline составляет 2 180 000 рублей.

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#Skoda