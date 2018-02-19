Солист группы "Би-2" принял облик медведя на концерте в Омске

Солист рок-группы "Би-2" вышел на сцену в костюме медведя во время концерта в Омске.

Так необычно была представлена накануне во время презентации нового альбома "Горизонт событий" песня "Виски".

Это произведение про русскую душу музыканты записывали вместе с американским певцом Джоном Грантом. Медвежий облик солист "Би-2" Лева (Егор Бортник) принял для большего проникновения в материал.

Зрители, судя по откликам на пост Левы в Instagram, были в восторге.

На концерте, который продолжался больше двух часов, побывали более четырех тысяч омичей.