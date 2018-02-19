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19.02.2018 21:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани начали проверку слов судьи в адрес многодетной матери

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Очередной скандал, связанный с представителем судейского корпуса, разгорелся в Краснодарском крае. Поводом стала выложенная в понедельник в Сеть аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося якобы между судьей Курганинского районного суда Кубани и  представляющей интересы многодетной матери защитницей из столицы региона.  

На записи мужской голос на просьбу отложить заседание в связи с тем, что адвокат в этот день на него попасть не могла, отвечает, что ее (мать) не только родительских прав надо лишить, но и "сделать медицинскую операцию... по ограничению - у нее восемь детей".

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Как выяснилось, речь в разговоре шла о местной жительнице, к которой органами опеки подан иск о лишении ее родительских прав на троих детей. Всего эта женщина родила восьмерых детей. Двое из них, как пояснила адвокат, уже совершеннолетние, еще двое (по решению суда) живут с ее матерью, а четырехлетняя дочка трагически погибла два года назад. Причем проведенная проверка не нашла материнской вины в смерти ребенка.

Однако в ноябре прошлого года местные органы опеки обратились в суд с иском о лишении матери родительских прав на троих оставшихся с ней детей. За помощью женщина обратилась в правозащитную организацию

- Прочитав исковое заявление, я согласилась представлять в суде интересы многодетной матери, - пояснила корреспонденту "РГ" адвокат Людмила Леонова. - Ведь органы опеки просили лишить ее родительских прав на основании того, что дом, в котором проживает многодетная семья, "нуждается в капитальном ремонте, в нем не создан уют и имеется ограниченный запас продуктов". В иске также указывалось, что она была лишена прав на старших детей, хотя согласно требованиям закона интересы каждого ребенка должны рассматриваться отдельно.

Из Краснодара до Курганинска - около 150 километров. К назначенному часу Леонова не успевала попасть на заседании, о чем сообщила судье по телефону, попросив его отложить слушания. Состоявшийся разговор она записала. Однако решение о лишении родительских прав было вынесено судом без  участия защитницы.

- Предварительная жалоба на это решение уже подана, - пояснила защитница. - Дополню ее, когда получу текст решения. О моральном облике моей подзащитной в данном случае речь не идет. В иске об этом нет ни слова. Я добилась, чтобы суд выслушал показания старшего мальчика, который с ней жил. Ребенок сейчас находится в реабилитационном центре, а на суде он говорил, что хочет вернуться к матери.

По словам адвоката Леоновой, именно она в понедельник  выложила в Сеть тот самый разговор с судьей из кубанского райцентра.

По информации корреспондента ТАСС, которому удалось дозвониться руководству Курганинского районного суда, в понедельник там уже началась служебная проверка.

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