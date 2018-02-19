В Ростове умерла мать режиссера Кирилла Серебренникова

Мать режиссера Кирилла Серебренникова Ирина умерла сегодня в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС.

Она работала учителем литературы в одной из местных школ. Однако из-за тяжелой болезни ее парализовало, и последние месяцы она провела прикованной к постели. В соответствии с просьбой, ее тело было кремировано.

Присутствовал ли на похоронах сам режиссер - неизвестно. С августа 2017 года он находится под домашним арестом по делу о многомиллионных хищениях, выделенных из бюджета на реализацию проекта "Платформа". В январе Басманный райсуд Москвы продлил срок ограничения свободы до 19 апреля. Хотя следственные действия по делу завершены и доказательства закреплены, по мнению суда, обвиняемые по этому делу могут скрыться за границей или оказать давление на других участников судопроизводства.