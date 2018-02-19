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19.02.2018 13:04
Рубрика: Общество

"Роскосмос" заявил о готовности передать бизнесу российский сегмент МКС

Текст: Наталия Ячменникова
"Роскосмос" готов обсудить передачу российского сегмента Международной космической станции в концессию группе компаний S7. Для изучения вопроса в госкорпорации ждут официального письменного обращения. Сама идея озвучена гендиректором этой компании.

В "Роскосмосе" подчеркнули, что идея в целом "соответствует видению госкорпорации о перспективах исследования космического пространства в ближайшем будущем", сообщают "Известия".

Фото: NASA Earth Observatory
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Буквально на днях о намерении приватизировать свою часть МКС после 2024 года объявила администрация президента США Дональда Трампа. Что это значит? После 2024 года Вашингтон собирается прекратить финансирование МКС по линии NASA. Но при этом США не хотят отказываться от орбитальной станции и поэтому планируют вывести ее в частный сектор. Согласно подготовленной проектной документации, представители какой-либо промышленной отрасли могут взять на себя управление определенными элементами или функциями МКС на коммерческой платформе.

Идея использования МКС "частниками" витала в воздухе давно, а сегодня, как видим, она уже приобретает вполне конкретные очертания. Хотя мнения экспертов по этому поводу разные. Кто-то считает это абсолютно бесперспективным делом. Аргументы? Один из главных: "приватизатор" космической станции взваливает на себя огромные расходы, которые под силу только целому государству. МКС прибыли не приносит, потому что расходы на ее эксплуатацию значительно больше, чем любые возможные доходы.

Однако другие эксперты считают, что это абсолютно правильное решение. Вот что, в частности, сказал "РГ" Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики:

- Человечеству надо двигаться дальше. И есть планы освоения Луны, где надо создавать лунную станцию. Это колоссальные затраты. Ни один государственный бюджет, даже американский, а бюджет NASA в шесть-семь раз больше, чем бюджет "Роскосмоса", - не потянет две программы одновременно. Возле Луны, Марса и Земли.

Фото: РИА Новости
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Двигаться к Луне и при этом не оставить какого-то большого форпоста вокруг Земли - нельзя. Возникает проблема, как одновременно финансировать два проекта? И вот совершенно верная идея: то, что возле Земли, то, что представляется более простым с точки зрения реализации, более понятным с точки зрения технологии, передать частному бизнесу. Для того, чтобы снять нагрузку на содержание МКС с госбюджета. Если и не всю, то, по крайней мере, значительную часть. И чтобы высвободить ресурсы для программы освоения Луны.

Поэтому понятно, что американцы говорят о приватизации и передаче американскому бизнесу. В России говорят о приватизации российского сегмента. Возможны варианты: не обязательно просто отдать полностью. Есть вариант концессии, когда собственность остается государственной, но передается в концессию управления частному инвестору. По крайней мере, в России подобный вариант предложен российской компанией, которая в прошлом году приобрела такой космический актив, как "Морской старт". Она видит логическое продолжение своей космической истории в создании того, что получило название "орбитальный космодром" именно на базе российского сегмента МКС.

Что такое орбитальный космодром? Это необходимый хаб транспортной системы от ближнего космоса в дальний - промежуточная грузовая площадка для запусков к Луне и Марсу. В качестве основного технического элемента эта транспортная система будет иметь многоразовые буксиры. Предполагается, что их надо делать с использованием ядерной энергии как основного источника, который дает наибольшую мощность энергии на единицу массы. И такие проекты создания ядерных энергетических установок для космоса в России ведутся. Они велись еще в Советском Союзе. Россия мировой лидер в этой части. Мы хотим реализовать свои конкурентные преимущества и стать необходимым элементом в будущих программах освоения дальнего космоса. Очень важно, что это инициатива именно российского бизнеса, который видит здесь новые интересные задачи в создании транспортных систем не только на Земле, но и в космосе.

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