Сергей Лавров поделился воспоминаниями о Виталии Чуркине

Постпред России при ООН Виталий Чуркин внес огромный вклад в урегулирование кризиса на Балканах и в обеспечение законных прав Республики Сербской.Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в фильме Сергея Брилева "Чуркин" на канале "Россия 1".

"Ему даже подарили участок земли в Республике Сербской, по-моему, он там ни разу не побывал", - сказал министр.

Друг Чуркина актер Борис Токарев также вспоминает в фильме, что у Чуркина была "фантастическая популярность", где бы он не работал, в Бельгии, в Сербии, в какой-то другой стране.

"Взять хотя бы сербскую историю - он поехал в квадрат, который могли бомбить и собрал там пресс-конференцию. То есть фактически закрыл собой это место", - говорит Токарев.

Виталий Чуркин, постпред РФ при ООН, скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года. Через день ему должно было исполниться 65 лет. С апреля 2006 года он был постоянным представителем РФ при ООН, российским представителем в Совбезе ООН.